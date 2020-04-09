«В условиях угрозы распространения коронавируса и введения режима обязательной самоизоляции особое значение имеет устойчивая работа систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе и электросетевого комплекса», - сообщил глава Прикамья.

Как отметил Сергей Дрегваль, на объектах «Россети Урал» – «Пермэнерго» организовано круглосуточное дежурство руководства, инженерного и производственного блоков, предусмотрена четкая схема работы аварийно-восстановительных бригад в случае необходимости. Отработаны все регламенты действий сотрудников производственного блока.

Энергетики взяли под особый контроль подачу электроэнергии медицинским учреждениям. Проведен дополнительный анализ всех схем электроснабжения медицинских площадок по особой группе первой категории надежности с применением резервных источников бесперебойного питания и дизель-генераторных установок.

Ранее специалисты филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго» установили мобильные источники автономного электроснабжения в шести больницах, которые по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина оборудованы для размещения заболевших коронавирусом и жителей с подозрением на него.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию ремонтной и инвестиционной программ «Россетей» на территории Прикамья. Сергей Дрегваль сообщил, что даже в этот непростой период энергетики не могут остановить реализацию ремонтной и инвестиционной программ. «Плановые профилактические и ремонтные работы на сетях необходимы. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и обеспечить комфортные условия для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, а также своевременно подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов», - подчеркнул глава электросетевой компании.