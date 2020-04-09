Электроснабжение нескольких населенных пунктов Азовского района Ростовской области стало качественнее и надежнее. Специалисты ростовского филиала «Россети Юг» провели ремонт и обслуживание оборудования.

В населенных пунктах Стефанидинодар и Харьковский энергетики заменили пять дефектных опор воздушных линий и расчистили от деревьев и кустарников более 3,5 га трасс воздушных линий, что предотвращает повреждение линий электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. Падение деревьев и веток на провода, их схлестывания с линиями электропередачи могут стать причиной коротких замыканий, технологических нарушений в работе энергосистемы и, как следствие, отключений энергоснабжения потребителей. Энергетики также продолжают работы в поселке Порт-Катон, где до конца месяца будут заменены еще 5 опор, а в поселках Марков и Новомирский специалисты филиала заменят 600 метров провода, часть из них – на самонесущий изолированный провод, который исключает возможность незаконных подключений и безопасен для потребителей.

«Вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире, группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой», - подчеркнул генеральный директор группы компаний «Россети» Павел Ливинский.

Все мероприятия, которые в рамках ремонтной программы ростовские энергетики проводят в Азовском районе, позволят существенно снизить зависимость линий электропередачи от погодных условий, повысить надежность работы энергооборудования и подготовить сетевое хозяйство района к осенне-зимнему периоду.

Всего на реализацию ремонтной программы в 2020 году ростовский филиал «Россети Юг» направит 407 млн рублей. Средства пойдут на капитальный и текущий ремонт энергооборудования, подстанций и линий электропередачи, среди которых немало объектов, имеющих важное социальное значение.