Группа «Родина» инвестирует 5 млрд руб. в строительство культурно-образовательного кластера в ТиНАО, говорится в сообщении девелопера.

«Группа «Родина» объявляет о старте реализации первого культурно-образовательного кластера в «новой» Москве - Russian Design District (RDD). В центре ТиНАО появится экосистема, объединяющая в себе жилое пространство с авторской архитектурой, школу дизайна и технологий с участием НИУ ВШЭ, мощный спортивный кластер под управлением Ирины Винер-Усмановой и Камила Гаджиева, а также огромный экопарк. В проектировании кластера приняли участие «звезды» российского дизайна, деятели искусств и бизнеса. Инвестиции в строительство составят 5 млрд руб. Минимальная стоимость квартиры - 3,53 млн руб.», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав спортивного кластера войдут академия художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, академия единоборств Fight Nights под управлением Камила Гаджиева, школа йоги и здорового образа жизни.

«Архитектурная составляющая RDD (дизайн среды) представлена девятью авторскими башнями, которые будут построены на территории 4,4 га. Автором каждого из них выступят звездные партнеры проекта. Концепция кластера полностью отличается от того, что привыкли видеть покупатели жилья в «новой» Москве - вместо столпотворения бетонных «муравейников» здесь появятся девять отдельных жилых домов вдоль широкого пешеходного бульвара. На первых этажах откроются концептуальные кафе и бары, школы и лектории», - говорится в сообщении.

Группа «Родина» - девелопер полного цикла. Ключевой приоритет группы - строительство жилых кластеров с спортивной, культурной и образовательной инфраструктурой.