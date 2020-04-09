На Чкаловском проспекте обновят систему наружного освещения

В Петроградском районе начались работы по капитальному ремонту наружного освещения Чкаловского проспекта

На текущий момент на объекте на 80% осуществлен монтаж воздушных переходов, которые будут держать новую сеть электроснабжения с уличными светильниками. Поэтапно ведется прокладка самонесущего изолированного провода, характеризующегося большой механической прочностью, длительным сроком службы (40 лет), удобством монтажа.

По итогам работ на всем протяжении проспекта (1,7 км) будет осуществлена замена 6,8 км потенциально аварийных сетей электроснабжения на современные, увеличена их надежность. Проезжую и пешеходные части Чкаловского проспекта осветят 116 светильников.

Чкаловский проспект — историческая улица Петроградской стороны. Проспект, проложенный во второй половине XVIII века, привлекает внимание жителей и гостей Санкт-Петербурга достопримечательностями, многие из которых признаны памятниками архитектуры.

По Чкаловскому проспекту перемещается большое количество учащихся академической гимназии № 56, средних образовательных школ № 51, № 80, Ленинградского областного института развития образования, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Своевременно выполненный капитальный ремонт наружного освещения позволит повысить безопасность и комфортность следования пешеходов, общественного транспорта, автомобилей, сократить эксплуатационные расходы на обслуживание установок наружного освещения.

Напомним, что установка новых электрических сетей и устройств наружного освещения в общем комплексе ведется на одиннадцати улицах Петроградского района.