Сибуправтодором (входит в Росавтодор) заключит с ОАО "Новосибирскавтодор" контракт на строительство и реконструкцию 5-километрового участка федеральной трассы Челябинск- Курган- Омск- Новосибирск (Р-254 "Иртыш") в Чановском районе Новосибирской области, сообщается на сайте госзакупок.

"Новосибирскавтодор" оказался единственным участником объявленного повторно аукциона. На первый, завершившийся в феврале, не было подано ни одной заявки.

"Аукцион признан несостоявшимся. В соответствие со ст.93 ФЗ N44 контракт заключается с единственным участником ОАО "Новосибирскавтодор" на условиях, предусмотренных документацией о закупке", - говорится в опубликованном в четверг протоколе закупки.

Контракт будет заключен по начальной цене конкурса - 2,6 млрд рублей.

Как ранее сообщали агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Сибуправтодора, речь идет о реконструкции участка трассы Р-254 "Иртыш" с 1072 по 1077 км.

"Проектом предусмотрено устройство специального участка дороги, обеспечивающего, помимо бесперебойного автомобильного движения, возможность использования при необходимости малой авиации МЧС для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для этого будет выполнено устройство двух дополнительных полос движения с покрытием из цементобетона, а также площадки для стоянки транспортных средств", - уточнили в компании.

ОАО "Новосибирскавтодор" создано в 1995 году, специализируется на проектировании, строительстве, ремонте автодорог, мостов и инженерных сооружений; содержит более 11 тыс. км автомобильных дорог.

По данным Росстата на 29 октября 2019 года, которые содержатся в системе "СПАРК-Интерфакс", 67,09% в уставном капитале ОАО "Новосибирскавтодор" принадлежит московской небанковской некоммерческой организации АО "Национальный расчетный депозитарий", 24,99% - новосибирскому АО "Инстал", 7,92% - физлицам.