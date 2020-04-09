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Расширение ассортимента автоматических выключателей ВА47-100 IEK® – новые модели на номинальный ток 6 А

Расширение ассортимента автоматических выключателей ВА47-100 IEK® – новые модели на номинальный ток 6 А

9 апреля 2020, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Автоматические выключатели ВА47-100 IEK® идеально подходят для использования в вводно-распределительных устройствах, учетно-распределительных щитах жилых, общественных и промышленных зданий, отдельных потребителей электроэнергии.

В линейке автоматических выключателей ВА47-100 IEK® появились новинки — модели на номинальный ток 6 А.

Преимущества автоматических выключателей ВА47-100 IEK®

  • Увеличенная коммутационная способность 10 000 А позволяет устанавливать ВА47-100 IEK® в качестве вводных автоматических выключателей.
  • Два типа защиты: от перегрузки и короткого замыкания.
  • Индикатор положения контактов.
  • Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения.

Технические характеристики новинки — ВА47-100 IEK® на 6 А

  • Номинальный рабочий ток: 6 А.
  • Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В.
  • Максимальный условный ток короткого замыкания: 10 000 А.
  • Характеристика срабатывания — кривая тока: C, D.
  • Диапазон предельных рабочих температур: от — 40 до +50 °С.
  • Количество полюсов: 1, 2, 3, 4.
  • Тип монтажа: на DIN-рейку.
  • Соответствует ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1).

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