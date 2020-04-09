Автоматические выключатели ВА47-100 IEK® идеально подходят для использования в вводно-распределительных устройствах, учетно-распределительных щитах жилых, общественных и промышленных зданий, отдельных потребителей электроэнергии.

В линейке автоматических выключателей ВА47-100 IEK® появились новинки — модели на номинальный ток 6 А.

Преимущества автоматических выключателей ВА47-100 IEK®

Увеличенная коммутационная способность 10 000 А позволяет устанавливать ВА47-100 IEK ® в качестве вводных автоматических выключателей.

в качестве вводных автоматических выключателей. Два типа защиты: от перегрузки и короткого замыкания.

Индикатор положения контактов.

Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения.

Технические характеристики новинки — ВА47-100 IEK® на 6 А