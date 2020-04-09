Ассоциация "Электрокабель" направила письмо
9 апреля 2020, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Автоматические выключатели ВА47-100 IEK® идеально подходят для использования в вводно-распределительных устройствах, учетно-распределительных щитах жилых, общественных и промышленных зданий, отдельных потребителей электроэнергии.
В линейке автоматических выключателей ВА47-100 IEK® появились новинки — модели на номинальный ток 6 А.
Преимущества автоматических выключателей ВА47-100 IEK®
Технические характеристики новинки — ВА47-100 IEK® на 6 А
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