«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») увеличила на 87,4% – до 278,9 МВт объем электрической мощности, выдаваемой из Единой национальной электрической сети череповецкому заводу «Апатит» (входит в группу ПАО «ФосАгро»). Электроснабжение предприятия осуществляется по восьми линиям 220 кВ от ключевой подстанции Вологодской области – 500 кВ «Череповецкая». Дополнительная мощность необходима для расширения производства химической продукции.

Помимо завода «Апатит» подстанция 500 кВ «Череповецкая» обеспечивает электроснабжение значительной части потребителей Череповца, включая предприятия ПАО «Северсталь». Трансформаторная мощность энергообъекта составляет 1002 МВА. В 2020-2024 годах планируется его комплексная реконструкция с общей стоимостью работ 3,6 млрд рублей.

Также в электроснабжении завода «Апатит» участвует распределительно-переключательный пункт №2 (РПП-2) – узловой элемент схем выдачи мощности Череповецкой ГРЭС и ТЭЦ «Северсталь» в Вологодскую энергосистему.

Завод «Апатит» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также в страны Евросоюза, Азии, Африки и Америки.

Увеличение объемов электроснабжения предприятия связано с реализацией второго этапа его инвестиционной программы. Планируется вывод на проектную мощность в 300 тыс. тонн в год нового производства сульфата аммония, а также ввод в работу четвертой по счету установки по производству слабой азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн продукции в год.