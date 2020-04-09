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Модернизация

Специалисты "Оренбургэнерго" подключили к электросетям сельскохозяйственные объекты

МРСК Волги, Россети Волга, Оренбургэнерго

МРСК Волги, Россети Волга, Оренбургэнерго

Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Оренбургэнерго» подключили к электрическим сетям 16 сельскохозяйственных участков для посева бахчевых культур в Соль-Илецком районе.

Для этого энергетики построили 14 воздушных линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ, установили порядка 700 железобетонных опор и 15 трансформаторных подстанций, смонтировали более 60 км провода.

Технологическое присоединение, выполненное энергетиками, способствует развитию агропроизводства в засушливых условиях Оренбуржья и увеличению урожайности бахчевых культур, выращиваемых таким способом. Для созревания ранних сортов арбузов и дынь соль-илецкие аграрии используют системы капельного орошения, вода в которые подается с помощью электрического насоса. Такой полив позволяет рационально использовать воду и подавать достаточное количество влаги растению, не переувлажняя почву.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности филиала «Оренбургэнерго». Эта процедура проводится всего в несколько шагов. Энергетики четко соблюдают все сроки, начиная от подачи заявки до фактического подключения объекта к сети. С начала 2020 года только в Соль-Илецком районе подключено к электрическим сетям 34 новых объекта, среди которых жилые дома, объекты сельхозназначения, базовая станция сотовой связи.

Благодаря внедрению цифровых решений на официальном сайте www.mrsk-volgi.ru доступна дистанционная форма подачи заявки на подключение к сетям компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и iOS.

В настоящий момент в целях профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций прием обращений временно осуществляется только в заочной форме. Приостановка очной работы офисов обслуживания касается всех регионов присутствия компании и никак не сказывается на скорости решения вопросов клиентов. Для клиентов работают телефоны контакт-центра 8-800-775-16-42, 8-800-220-0220 (звонок бесплатный).

 

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