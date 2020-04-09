Энергетики «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») приступили к реализации ремонтной программы 2020 года в 7 регионах Приволжского федерального округа.

В ходе заседания штаба электросетевого комплекса по вопросам минимизации рисков распространения вирусных инфекций Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский особо подчеркнул, что вне зависимости от форс-мажорных ситуаций в стране и мире группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Выполняя поручение Главы «Россетей», волжские энергетики активизировали масштабные работы на подстанциях и линиях электропередачи в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике.

В текущем году энергетикам предстоит отремонтировать более 26 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и свыше 10 тыс. км – 35-110 кВ. Предусмотрена замена 17 тыс. опор и 85 тыс. линейных изоляторов, около 880 км провода, более 90 км грозозащитного троса. На подстанциях 35-110 кВ капитальный, средний и текущий ремонт будет проведен на 3,6 тыс. силовых и автоматических трансформаторах 6-110 кВ, 7 тыс. выключателях 6-110 кВ, 2 тыс. разъединителях, 7 тыс. отделителях и короткозамыкателях 35-110 кВ. Планируется установить 77 новых высоковольтных вводов 35-110 кВ. Энергетики также отремонтируют порядка 5,5 тыс. трансформаторных подстанций, около 900 трансформаторов и более 300 выключателей 0,4-10 кВ.

Важная составляющая ежегодной подготовки к ОЗП – исключение возможных рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев или веток на провода. С этой целью энергетики проведут расчистку трасс линий электропередачи на площади около 5 тыс. га и опиловку более 3 тыс. деревьев.