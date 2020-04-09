Ведущие российские компании-разработчики и производители вычислительной техники объявили о создании при поддержке Минпромторга России АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

Деятельность АНО «ВТ» будет направлена на развитие отрасли, формирование условий для становления национальных чемпионов – компаний, которые уже смогли доказать в реальных рыночных условиях умение самостоятельно создавать конкурентоспособные продукты и представлять страну на глобальном уровне. Кроме того, в задачи консорциума будут входить вопросы защиты интересов отечественных разработчиков вычислительной техники, а также формирования условий, способствующих увеличению их доли рынка и развитию отрасли в целом. Задачи консорциума отвечают целям Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

«Мы приветствуем объединение усилий ведущих технологических компаний страны, направленное на совместное развитие отрасли вычислительной техники. Уверен, что это позволит усилить позиции компаний-лидеров на отечественном рынке в условиях свободной конкуренции с иностранными производителями и будет способствовать формированию национальных технологических чемпионов»,

– отметил представитель Минпромторга России.

АНО «ВТ» совместно с Российским экспортным центром, Фондом развития промышленности, АНО «Цифровая экономика» и ведущими вузами также планирует заниматься разработкой и реализации образовательных программ по различным направлениям создания и производства современных продуктов в области вычислительной техники и радиоэлектроники.

«Создание консорциума стало важным шагом для формирования отраслевых объединений радиоэлектронной отрасли, способствующих выстраиванию эффективного взаимодействия между государством, бизнес-сообществом, крупными заказчиками, институтами развития и научно-образовательными организациями»,

- пояснила Генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева.

Учредителями новой организации стали ООО «ПК Аквариус», АО «Крафтвей корпорэйшн ПЛС», ООО «Депо Электроникс», ООО «Деловой офис (iRU), ООО «НТ», ООО «КНС ГРУПП» (YADRO). Компании ООО «Элемент» и ООО «Булат» также поддержали идею создания АНО «ВТ» и в ближайшее время войдут в состав учредителей.