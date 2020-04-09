COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

В американском штате Невада приняты целевые показатели для развития технологий накопления энергии

В американском штате Невада приняты целевые показатели для развития технологий накопления энергии

9 апреля 2020, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: США, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

178 просмотров

Отраслевой регулятор (Public Utilities Commission, PUC) американского штата Невада выпустил приказ, которым на ближайшие десять лет устанавливаются целевые показатели по внедрению в энергосистему штата накопителей энергии – начиная от 100 МВт к концу текущего года и до 1 ГВт в 2030 г.

Приказ регулятора касается энергокомпаний с валовым годовым доходом от основной деятельности в размере от $ 250 млн и выше, предусматривая для них обязанность включить задачи по развитию технологий накопления энергии в свои инвестиционные программы (Integrated Resource Plans, IRPs). Процесс выполнения поставленных задач в рамках двухлетних отчетных периодов заявлен как гибкий, и как регулятор, так и энергокомпании имеют право изменять и откладывать взятые на себя обязательства.

Невада становится шестым – после Массачусетса, Калифорнии, Нью-Йорка, Нью-Джерси и Орегона – штатом США, где принято подобное решение. Суммарно достижение поставленных штатами целей должно обеспечить к 2030 г., по меньшей мере, 7 575 МВт мощности накопителей энергии. Кроме того, аналогичные меры готовятся сейчас в штате Вирджиния.

Официальный сайт Energy Storage News

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
БМЗ увеличил в марте производство бортовой бронзированной проволоки на 20%
Китайская компания построит ГАЭС мощностью 1 ГВт в Турции
Ducab Group объявляет о мерах защиты своих сотрудников и минимизации дестабилизации бизнеса в связи с COVID-19
Египет построит новые солнечные электростанции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно