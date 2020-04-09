Отраслевой регулятор (Public Utilities Commission, PUC) американского штата Невада выпустил приказ, которым на ближайшие десять лет устанавливаются целевые показатели по внедрению в энергосистему штата накопителей энергии – начиная от 100 МВт к концу текущего года и до 1 ГВт в 2030 г.

Приказ регулятора касается энергокомпаний с валовым годовым доходом от основной деятельности в размере от $ 250 млн и выше, предусматривая для них обязанность включить задачи по развитию технологий накопления энергии в свои инвестиционные программы (Integrated Resource Plans, IRPs). Процесс выполнения поставленных задач в рамках двухлетних отчетных периодов заявлен как гибкий, и как регулятор, так и энергокомпании имеют право изменять и откладывать взятые на себя обязательства.

Невада становится шестым – после Массачусетса, Калифорнии, Нью-Йорка, Нью-Джерси и Орегона – штатом США, где принято подобное решение. Суммарно достижение поставленных штатами целей должно обеспечить к 2030 г., по меньшей мере, 7 575 МВт мощности накопителей энергии. Кроме того, аналогичные меры готовятся сейчас в штате Вирджиния.

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