В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. специалисты Юго-Западного филиала компании "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") провели капитальный ремонт и тем самым повысили надёжность работы воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ «Кирилловская – Пенайская – Гайдук тяговая» в пригороде Новороссийска. Данная транзитная ЛЭП обеспечивает электроэнергией 15 социальных объектов, шесть градообразующий предприятий, а также более 20 тысяч жителей города Новороссийска.

Техническое обслуживание линейных объектов выполнено в рамках ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2020/2021 гг. На ремонтные мероприятия направлено более 2,8 млн рублей.

Специалисты заменили на высоковольтной линии электропередачи более 1,7 тысяч дефектных изоляторов и 146 комплектов линейно-сцепной арматуры.

– Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок – в том числе, в осенне-зимний период, – пояснил начальник службы линий Юго-Западного филиала Григорий Читая.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Его цель – обеспечение надёжного, бесперебойного электроснабжения, максимальной доступности и удобства оказания услуг по транспорту электроэнергии. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» по условиям гололедообразования и очень большими ветровыми нагрузками.

Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Юго-Западные электрические сети – это 77 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью порядка 5,5 тысяч км.