АО «Объединенная энергетическая компания» завершает основные строительно-монтажные работы для обеспечения электроснабжения основных корпусов и головных объектов инженерной инфраструктуры для строящейся на территории Новой Москвы автономной инфекционной больницы.

Для обеспечения электроэнергией нового социально-значимого объекта силами энергетиков АО «ОЭК» в кратчайшие сроки будут завершены работы по прокладке почти 70 км кабельных линий 0,4кВ, разработке 9 км траншей, укладке порядка 80 км труб и установке вводно-распределительных устройств, часть которых уже введена в работу. На сегодняшний день напряжение как по постоянной, так и по временной схеме для нескольких зданий больницы подано.

Кроме того, в силу особой значимости нового объекта, в ближайшее время специалисты компании начнут работы по установке 21 дизель-генераторной установки. Такая мера позволит обеспечить резервную мощность и не допустить обесточения в случае аварийной ситуации.

Сейчас на территории лечебного заведения продолжаются работы по установке и электроснабжению объектов наружного освещения по всему периметру объекта и на подъездных путях к больнице.

Решение о строительстве нового инфекционного корпуса принял мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения в мире коронавирусной инфекции. В реализации проекта задействованы все службы Комплекса городского хозяйства. Работы ведутся круглосуточно для полного их завершения в кратчайшие сроки.