Департамент (министерство) энергетики (Department of Energy Resources) американского штата Массачусетс подготовил правила закупки электроэнергии у электростанций на базе ВИЭ, разработанные в соответствии с законом штата об «экологически чистых» пиках нагрузки (Clean Peak Energy Standard, CPES) – специальном механизме, который направлен на поддержку любых ВИЭ-технологий, готовых обеспечить поставки электроэнергии, а также снижение потребления в периоды сезонных максимумов, т.е. при самой высокой цене на электроэнергию.

Новые правила переданы на рассмотрение в соответствующие комитеты парламента штата и, как ожидается, вступят в силу в июне 2020 г. По этим правилам не позднее января 2021 г. должен начаться выпуск сертификатов на «экологически чистую» электроэнергию, выработанную конкретным энергообъектом, и поставляемую в часы, определенные как пиковые для конкретного сезона. Объекты ВИЭ-генерации с июля 2020 г. смогут направлять свои заявки, чтобы квалифицироваться на выдачу такого сертификата. Энергосбытовые компании, со своей стороны, должны будут приобретать сертификаты на объем не менее определенного процента от общего объема своих поставок электроэнергии, величина которого начинается с 1,5% и будет ежегодно увеличиваться. На получение сертификата CEPS могут претендовать новые электростанции на базе ВИЭ, действующие электростанции, которые войдут в единый комплекс с новыми установками по накоплению энергии, а также новые накопители энергии, которые заряжаются в основном от ВИЭ-ресурсов, и потребители, участвующие в оказании услуг по управлению спросом (Demand Response).

Массачусетс является первым из штатов США, где принимается подобная программа поддержки ВИЭ-ресурсов, чтобы за счет специальных ценовых сигналов максимально использовать вырабатываемую ими электроэнергию в наиболее «дорогостоящие» для энергосистемы часы. Правительством штата поставлена цель к 2050 г. обеспечить формирование энергобаланса полностью на основе ресурсов с нулевым уровнем выбросов СО 2 . Вместе с тем, сходные с механизмом CEPS меры обсуждаются в настоящее время и в других штатах, в частности, в Аризоне.

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