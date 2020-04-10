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Частное учреждение Росатома "Проектный центр ИТЭР" поставило очередную партию оборудования для сооружаемого реактора ИТЭР

Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» поставило очередную партию электротехнического оборудования для проекта по сооружению Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER). 9 апреля 2020 года с территории АО «НИИЭФА» (Санкт-Петербург, предприятие Госкорпорации «Росатом») во Францию отправились шесть трейлеров с оборудованием, которое включает в себя  шинопроводы для катушек полоидального поля, центрального соленоида, корректирующих катушек, а также опоры для монтажа шинопроводов, балки, резисторы и вспомогательное оборудование. Ожидается, что к 12 апреля трейлеры пересекут границу Российской Федерации.

Данная поставка осуществляется в условиях дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по настоятельной просьбе Международной организации ИТЭР, поскольку оборудование является ключевым для проводимого в непрерывном режиме монтажа системы питания реактора. Руководством Частного учреждения «Проектный центр ИТЭР», АО «НИИЭФА» и Международной организации ИТЭР предприняты все необходимые меры по недопущению срыва сроков монтажа созданного в России оборудования. Скоординированные действия АО «НИИЭФА», Частного учреждения «Проектный центр ИТЭР» и Международной организации ИТЭР по изготовлению и организации транспортировки через всю Европу позволили осуществить настоящую поставку в полном соответствии с графиком сооружения реактора. 

Для справки: 

Поставляемое оборудование разработано и изготовлено в АО «НИИЭФА» по заказу Госкорпорации «Росатом» в рамках Международного проекта ИТЭР. Его изготовление осуществляется в соответствии с Соглашением о поставках коммутирующей аппаратуры, заключённым в 2011 году между учреждением Росатома «Проектный центр ИТЭР» - российским Агентством ИТЭР и Международной организацией ИТЭР. Система оборудования «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР» – самая дорогостоящая и одна из самых сложных в ИТЭР – входит на 100% в сферу ответственности России. 

Напомним, что в настоящий момент международный проект ИТЭР осуществляет переход от стадии сооружения зданий и инфраструктуры на строительной площадке к стадии сборки реактора. Этим обусловлена важность обеспечения своевременных поставок оборудования.

Источник: Пресс-служба Частного учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР»

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