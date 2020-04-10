Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» поставило очередную партию электротехнического оборудования для проекта по сооружению Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER). 9 апреля 2020 года с территории АО «НИИЭФА» (Санкт-Петербург, предприятие Госкорпорации «Росатом») во Францию отправились шесть трейлеров с оборудованием, которое включает в себя шинопроводы для катушек полоидального поля, центрального соленоида, корректирующих катушек, а также опоры для монтажа шинопроводов, балки, резисторы и вспомогательное оборудование. Ожидается, что к 12 апреля трейлеры пересекут границу Российской Федерации.

Данная поставка осуществляется в условиях дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по настоятельной просьбе Международной организации ИТЭР, поскольку оборудование является ключевым для проводимого в непрерывном режиме монтажа системы питания реактора. Руководством Частного учреждения «Проектный центр ИТЭР», АО «НИИЭФА» и Международной организации ИТЭР предприняты все необходимые меры по недопущению срыва сроков монтажа созданного в России оборудования. Скоординированные действия АО «НИИЭФА», Частного учреждения «Проектный центр ИТЭР» и Международной организации ИТЭР по изготовлению и организации транспортировки через всю Европу позволили осуществить настоящую поставку в полном соответствии с графиком сооружения реактора.

Для справки:

Поставляемое оборудование разработано и изготовлено в АО «НИИЭФА» по заказу Госкорпорации «Росатом» в рамках Международного проекта ИТЭР. Его изготовление осуществляется в соответствии с Соглашением о поставках коммутирующей аппаратуры, заключённым в 2011 году между учреждением Росатома «Проектный центр ИТЭР» - российским Агентством ИТЭР и Международной организацией ИТЭР. Система оборудования «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР» – самая дорогостоящая и одна из самых сложных в ИТЭР – входит на 100% в сферу ответственности России.

Напомним, что в настоящий момент международный проект ИТЭР осуществляет переход от стадии сооружения зданий и инфраструктуры на строительной площадке к стадии сборки реактора. Этим обусловлена важность обеспечения своевременных поставок оборудования.

Источник: Пресс-служба Частного учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР»