Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям за два месяца 2020 года. До введения режима повышенной готовности в регионе специалисты филиала подключили 118 новых потребителей.

В числе присоединенных объектов полигон ТБО и сооружение коммунального хозяйства в Палехском и Заволжском районах, жилой многоквартирный дом в деревне Панино Савинского района, фельдшерско-акушерский пункт в селе Седельницы Комсомольского района, продолжается работа по освещению улиц в разных районах Ивановской области, за два месяца 2020 подключено более 15 объектов.

Также энергетики подключили к электроснабжению цифровую радиовещательную передающую станцию ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть", расположенную в поселке Придорожный Заволжского района. Её техприсоединение позволит качественно улучшить телевизионный сигнал в этой наиболее удаленной от областного центра части Ивановской области. Для электроснабжения станции энергетики построили более 0,4 км линии электропередач с применением самонесущего изолированного провода и реконструировали существующую ВЛ №121 подстанции «Заволжск».

Напомним, направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Получить информацию о технологическом присоединении объектов к сетям энергокомпании можно также по бесплатному номеру Контакт-центра: 8-800-50-50-115.