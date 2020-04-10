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Электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK® – надежная защита независимо от напряжения питания

Электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK® – надежная защита независимо от напряжения питания

10 апреля 2020, 10:50
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK® сочетают функции автоматического выключателя и электромеханического УЗО типа А. Отключают защищаемый участок сети при обнаружении тока утечки на землю или сверхтока.

Устройства реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А), что позволяет применять их в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой. Не имеют собственного потребления электроэнергии.

Преимущества автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®

  • Не зависят от напряжения питания, сохраняют работоспособность при обрыве нулевого проводника.
  • Защита от перенапряжения.
  • Удобный и надежный монтаж.
  • Вариативность подключения: возможно присоединение шиной FORK.

Технические характеристики автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®

  • Номинальный рабочий ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.
  • Номинальная наибольшая отключающая способность: 6000 А.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток: 10, 30, 100 мА.
  • Характеристика срабатывания — кривая тока: В, C.
  • Степень защиты IP20.
  • Тип монтажа: на DIN-рейку.

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