Электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK® сочетают функции автоматического выключателя и электромеханического УЗО типа А. Отключают защищаемый участок сети при обнаружении тока утечки на землю или сверхтока.

Устройства реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А), что позволяет применять их в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой. Не имеют собственного потребления электроэнергии.

Преимущества автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®

Не зависят от напряжения питания, сохраняют работоспособность при обрыве нулевого проводника.

Защита от перенапряжения.

Удобный и надежный монтаж.

Вариативность подключения: возможно присоединение шиной FORK.

Технические характеристики автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®