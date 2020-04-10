RusCable Review #35
10 апреля 2020, 10:50
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK® сочетают функции автоматического выключателя и электромеханического УЗО типа А. Отключают защищаемый участок сети при обнаружении тока утечки на землю или сверхтока.
Устройства реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А), что позволяет применять их в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой. Не имеют собственного потребления электроэнергии.
Преимущества автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®
Технические характеристики автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ЕМ IEK®
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