Финансирование государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" на 2020-2025 годы сокращено на 98 млрд рублей. Общий объем ассигнований федерального бюджета по ней составит 660,65 млрд рублей (ранее 758,95 млрд рублей), максимальное сокращение затрагивает поддержку юридических лиц и резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) региона, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.

Изменения в программу утверждены постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 года и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сокращение обусловлено уменьшением расходов на мероприятие по государственной поддержке юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов особой экономической зоны. По остальным направлениям произошло увеличение финансирования", - пояснили в региональном министерстве, уточнив, что изменения внесены в соответствие с законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", принятым в декабре 2019 года.

В прежней редакции программы на поддержку юридических лиц и резидентов калининградской ОЭЗ с 2020 по 2025 годы из федерального бюджета планировалось направить 421,1 млрд рублей. Эти средства предназначены для поддержки рынка труда, связанной с так называемой "проблемой 2016 года", когда в связи с вступлением России в ВТО был отменен ряд таможенных льгот для предприятий Калининградской области. "У нас есть утвержденный на федеральном уровне порядок расчета и корректировки в течение года сумм межбюджетного трансферта. Исходя из этого, рассчитываем скорректировать сумму, чтобы обеспечить полноценную поддержку предприятий", - пояснили в областном министерстве.

Поддержка инфраструктурных проектов

Изменения в программе обеспечивают финансирование важнейших для региона инфраструктурных проектов. Например, предусмотрены ранее отсутствовавшие лимиты на строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск, которое ведется в настоящее время по федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года. На 2020 год они определены на уровне 1,9 млрд рублей, на 2021 год - 1,5 млрд рублей.

Также согласована возможность продолжения в 2021-2022 годах за счет ассигнований по Федеральному дорожному агентству строительства Северного обхода Калининграда протяженностью 4,68 км, которое планируется начать весной текущего года.

"В целом завершение второго этапа работ по реконструкции Северного обхода обеспечит связь подъездных путей к городу Балтийску - важнейшему форпосту России, городу Светлому [с расположенными там крупнейшими промышленными предприятиями по переработке сои, транспортным нефтяным терминалом "Лукойла"] с городом Калининградом и дальнейшим выходом через Северный и Южный обходы города Калининграда на ответвления трансъевропейских транспортных коридоров 1-А "Рига - Калининград - Гданьск" и 9-Д "Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград" и в федеральную сеть автомобильных дорог Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой и Гвардейск - Неман до границы с Литовской Республикой", - уточнили в региональном министерстве.

Кроме того, программой предусмотрено увеличение доли софинансирования расходных обязательств Калининградской области из федерального бюджета с 2022 года с прежних 77% до 84%. "Это весомая поддержка для региона", - отметили в ведомстве.