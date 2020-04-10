Legrand расширяет линейку стандартных трехфазных ИБП​

Компания Legrand дополнила ассортимент стандартных трехфазных ИБП моделями Keor HPE мощностью от 60 до 500 кВА и Keor HP с диапазоном мощности от 100 до 800 кВА.

Источник бесперебойного питания Keor HPE предназначен для использования в центрах хранения и обработки данных, торгово-развлекательных центрах, на спортивных объектах и в секторе коммерческой недвижимости. При этом возможность установки выходного изолирующего трансформатора в ИБП Keor HPE 60-80 кВА позволяет применять устройство на объектах здравоохранения, промышленности, телевизионных станциях, где требуется дополнительная защита нагрузки для уменьшения гармонических искажений со стороны нагрузки.

ИБП Keor HPE прост в установке, подключении, использовании и обслуживании. Данная модель обеспечивает стабильную подачу питания, непрерывность работы и длительный срок службы оборудования за счет расширенного набора функций и надежности электрических характеристик.

Коэффициент мощности Keor HPE равен единице. Усредненный КПД устройства составляет 96%, в экономичном режиме этот показатель составляет 98%, что позволяет достичь экономии на счетах за электроэнергию и установке систем кондиционирования. Продление срока службы АКБ стало возможным за счет усовершенствованного мониторинга и управления напряжением заряда.

Встроенный сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, а также LED-полоски, отражающие состояние ИБП, обеспечивают легкость эксплуатации. Дизайн по новому стандарту Legrand с перфорацией в виде «пчелиных сот» на дверях придает модели Keor HPE 60-500 эстетичность и узнаваемость. Подобное решение улучшает приток воздуха для охлаждения ИБП.

Удобство обслуживания и ремонта серии Keor HPE достигается за счет упрощенного доступа к системе и компонентам: спереди и справа для моделей от 60 до 160 кВА, и только спереди на более мощных моделях от 200 до 500 кВА.

Установка платы параллельной работы дает возможность подключения в параллель до 6-ти устройств для увеличения мощности ИБП (вплоть до 3000 кВА). Также два ИБП Keor HPE возможно подключить в параллель с одним батарейным шкафом — это позволит сэкономить не только пространство, но и затраты.

Более мощный стандартный трехфазный ИБП Keor HP предназначен, в основном, для использования

в промышленном и транспортном секторах, а также на объектах здравоохранения. Для дополнительной защиты используется трансформатор гальванической развязки, выполняющий роль входного фильтра. Это имеет большое значение для работы ответственных нагрузок, например, диспетчерских аэропортов, медицинского оборудования, высокоточных станков.

Максимальная мощность Keor HP при подключении до 6-ти ИБП в параллель при помощи платы параллельной работы, составляет 4800 кВА. Модель совместима с генераторами меньшей мощности. От стандартных ИБП Keor HP отличает повышенная перегрузочная способность инвертора (до 200% против стандартного - 150%) и байпаса (150% от номинала ИБП). Таким образом, устройство способно выдерживать высокие пусковые токи и высокий уровень импульсных искажений. Для защиты от обратных токов в устройство встроены управляемые контакторы. ИБП Keor HP 400 кВА и выше имеют внешний сервисный байпас, который дает возможность организации бесперебойного питания нагрузки в случае необходимости ремонта ИБП.

Обе модели ИБП оснащены усовершенствованной системой мониторинга АКБ и роторными вентиляторами для повышенной эффективности охлаждения. Оба ИБП, которые защищают нагрузку со стороны основной и резервной линии питания, позволяют производить непрерывный переход с основной линии на резервную для блоков питания с одним вводом. Это дает возможность применения ИБП Keor HPE и Keor HP в ЦОД и при сверхответственных нагрузках.