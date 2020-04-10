В результате проведенных закупочных процедур РусГидро определило поставщиков гидротурбин и гидрогенераторов для модернизации Эзминской ГЭС в Северной Осетии. Оборудование будет изготовлено на российских предприятиях.

Три гидрогенератора мощностью 19,5 МВт каждый будут произведены в Пермском крае на заводе «Электротяжмаш-Привод». Три гидротурбины радиально-осевого типа будут изготовлены на предприятии «Уралгидромаш» в г. Сысерть Свердловской области. Обновленное гидросиловое оборудование Эзминской ГЭС будет отличаться высокой эффективностью и экологичностью.

Эзминская ГЭС – вторая по мощности электростанция Северной Осетии – была введена в эксплуатацию в 1954 году. Ее оборудование достигло высокой степени износа, в связи с чем в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро приняло решение о полном обновлении станции. В течение нескольких лет будет заменено все оборудование станции: гидросиловое, гидромеханическое, электротехническое, крановое. Гидротехнические сооружения будут капитально отремонтированы и усилены. В результате модернизации мощность станции возрастет на 30% – с 45 МВт до 58,5 МВт.

К работам на Эзминской ГЭС планируется приступить летом 2020 года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 101 гидротурбина, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.