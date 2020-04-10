Стали известны итоги тендера на строительство поликлиники на территории бывших воронежских садов. Победителем, впрочем, и единственным участником аукциона стала компания «Воронежстройреконструкция» (ВСР). Подрядчик получит контракт на сумму – 1,37 млрд рублей. Завершить строительство поликлиники подрядчик должен будет до 20 декабря 2022 года.



Как ранее писал ДОМОСТРОЙРФ.РУ по проекту в медучреждении будет располагаться восьмиэтажная взрослая, пятиэтажная детская поликлиники и подстанция «скорой помощи». Компании «Воронежстройреконструкция» предстоит оборудовать инженерные сети и сооружения водоснабжения, а также благоустроить и озеленить территорию.



На месте яблоневых садов городские власти намерены возвести «социальный узел». В него войдет не только поликлиника, которая может стать самой крупной в России, но и школа, детский сад, детская школа искусства, библиотека и спортивный кластер.