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Инвестиции (проекты)

Самая крупная поликлиника в России появится в Воронеже в конце 2022 года

Самая крупная поликлиника в России появится в Воронеже в конце 2022 года

10 апреля 2020, 16:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Стали известны итоги тендера на строительство поликлиники на территории бывших воронежских садов. Победителем, впрочем, и единственным участником аукциона стала компания «Воронежстройреконструкция» (ВСР). Подрядчик получит контракт на сумму – 1,37 млрд рублей. Завершить строительство поликлиники подрядчик должен будет до 20 декабря 2022 года.

Как ранее писал ДОМОСТРОЙРФ.РУ по проекту в медучреждении будет располагаться восьмиэтажная взрослая, пятиэтажная детская поликлиники и подстанция «скорой помощи». Компании «Воронежстройреконструкция» предстоит оборудовать инженерные сети и сооружения водоснабжения, а также благоустроить и озеленить территорию. 

На месте яблоневых садов городские власти намерены возвести «социальный узел». В него войдет не только поликлиника, которая может стать самой крупной в России, но и школа, детский сад, детская школа искусства, библиотека и спортивный кластер.

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