Ассоциация "Электрокабель" направила письмо
10 апреля 2020, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Электротехника
В Российской Федерации формируется Консорциум разработчиков и производителей медицинской техники, соответствующее соглашение подписано 10 апреля в г. Екатеринбург в рамках Научно-технического совета по медицинской технике.
Основополагающей целью создания Консорциума станет разработка и производство линейки отечественного медицинского оборудования по всем ключевым направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому. По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, решение о создании Консорциума продиктовано необходимостью локализации наиболее критических видов медицинского оборудования на территории Российской Федерации в связи с рисками и угрозами, возникшими из-за распространения коронавирусной инфекции.
В свете последних событий стало очевидно, что по целому ряду критических позиций мы зависим от цепочки импортных поставок. Это касается как готовой медицинской техники, так и комплектующих для той продукции, которую мы сами в состоянии производить. В текущей ситуации локализация – это необходимость, и реализовать ее нам необходимо в максимально короткие сроки. Именно поэтому мы сделали ставку на предприятия оборонно-промышленного комплекса: у них есть необходимые компетенции, квалификация и, что самое главное – опыт ускоренного развития и мобилизации в кризисных ситуациях. Консорциум будет сформирован вокруг наших флагманов, наших лидеров – это концерны «КРЭТ», «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) «Алмаз-Антей», «Моринформсистема-Агат», «Тактическое ракетное вооружение»
- отметил глава Минпромторга России.
При этом Денис Мантуров обратил внимание, что сам Консорциум не является закрытой структурой и не сводится исключительно к перечисленным компаниям – он открыт для участия всех желающих производителей медицинской техники. Опорным регионом для Консорциума разработчиков и производителей медицинской техники станет Свердловская область.
С учетом современных реалий, одной из ключевых задач Консорциума, наряду с созданием линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям, станет органичное «встраивание» всей создаваемой системы в единую цифровую платформу, что позволит обеспечить агрегирование и интеграцию данных, их анализ в режиме реального времени, формирование цифровых профайлов, ведение электронных медицинских карт.
Мы должны смотреть на текущую ситуацию как на возможность, хороший шанс выйти на совершенно новый уровень, особенно с учетом уже имеющихся у нас возможностей и заделов. У нас сейчас более 20 производителей комплектующих для аппаратов ИВЛ из разных регионов - это и Рязань, и Ставрополь, и Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Москва. Мы уже сейчас являемся страной одной из самых обеспеченных в мире с точки зрения количества аппаратов ИВЛ на душу населения. Но даже этого может быть недостаточно. Поэтому мы продолжаем наращивать производство. Если раньше мы делали по 100 аппаратов ИВЛ в месяц, то уже в апреле планируем восьмикратно увеличить производство. В мае ориентируемся уже на производство 2500 штук, в июне – 3000. Сейчас главное – продолжать активную работу в этом направлении. Совместно с Минздравом мы прорабатываем вопросы ускоренной сертификации и конечного оборудования, и компонентов для него. Со Свердловской областью мы прорабатываем вопрос распространения льгот, аналогичных особым экономическим зонам, на все предприятия кооперации
- прокомментировал Денис Мантуров.
Создаваемый Консорциум планирует заключить соглашение с Минпромторгом России на предмет формирования технических требований к производимым изделиям, к условиям их сертификации. Производимые медицинские приборы будут вноситься в реестр российского радиоэлектронного оборудования в целях предоставления этой продукции дополнительных преференций после ее выхода на рынок.
Мы должны создать собственный рынок медицинского оборудования, чтобы ни от кого не зависеть. Минпромторгом будет оказана всевозможная поддержка за счет имеющихся инструментов, в том числе и по линии ФРП. В первую очередь мы, разумеется, обеспечим потребности наших регионов и удовлетворим внутренний спрос. Затем можно всерьез задуматься и об освоении экспортных рынков. Даже на сегодняшний день наша медицинская продукция широко востребована в других странах. Например, по аппаратам ИВЛ на данный момент у нас более 30 заявок от других стран на поставку
- резюмировал Денис Мантуров.
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