В Российской Федерации формируется Консорциум разработчиков и производителей медицинской техники, соответствующее соглашение подписано 10 апреля в г. Екатеринбург в рамках Научно-технического совета по медицинской технике.

Основополагающей целью создания Консорциума станет разработка и производство линейки отечественного медицинского оборудования по всем ключевым направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому. По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, решение о создании Консорциума продиктовано необходимостью локализации наиболее критических видов медицинского оборудования на территории Российской Федерации в связи с рисками и угрозами, возникшими из-за распространения коронавирусной инфекции.

В свете последних событий стало очевидно, что по целому ряду критических позиций мы зависим от цепочки импортных поставок. Это касается как готовой медицинской техники, так и комплектующих для той продукции, которую мы сами в состоянии производить. В текущей ситуации локализация – это необходимость, и реализовать ее нам необходимо в максимально короткие сроки. Именно поэтому мы сделали ставку на предприятия оборонно-промышленного комплекса: у них есть необходимые компетенции, квалификация и, что самое главное – опыт ускоренного развития и мобилизации в кризисных ситуациях. Консорциум будет сформирован вокруг наших флагманов, наших лидеров – это концерны «КРЭТ», «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) «Алмаз-Антей», «Моринформсистема-Агат», «Тактическое ракетное вооружение»

- отметил глава Минпромторга России.

При этом Денис Мантуров обратил внимание, что сам Консорциум не является закрытой структурой и не сводится исключительно к перечисленным компаниям – он открыт для участия всех желающих производителей медицинской техники. Опорным регионом для Консорциума разработчиков и производителей медицинской техники станет Свердловская область.

С учетом современных реалий, одной из ключевых задач Консорциума, наряду с созданием линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям, станет органичное «встраивание» всей создаваемой системы в единую цифровую платформу, что позволит обеспечить агрегирование и интеграцию данных, их анализ в режиме реального времени, формирование цифровых профайлов, ведение электронных медицинских карт.

Мы должны смотреть на текущую ситуацию как на возможность, хороший шанс выйти на совершенно новый уровень, особенно с учетом уже имеющихся у нас возможностей и заделов. У нас сейчас более 20 производителей комплектующих для аппаратов ИВЛ из разных регионов - это и Рязань, и Ставрополь, и Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Москва. Мы уже сейчас являемся страной одной из самых обеспеченных в мире с точки зрения количества аппаратов ИВЛ на душу населения. Но даже этого может быть недостаточно. Поэтому мы продолжаем наращивать производство. Если раньше мы делали по 100 аппаратов ИВЛ в месяц, то уже в апреле планируем восьмикратно увеличить производство. В мае ориентируемся уже на производство 2500 штук, в июне – 3000. Сейчас главное – продолжать активную работу в этом направлении. Совместно с Минздравом мы прорабатываем вопросы ускоренной сертификации и конечного оборудования, и компонентов для него. Со Свердловской областью мы прорабатываем вопрос распространения льгот, аналогичных особым экономическим зонам, на все предприятия кооперации

- прокомментировал Денис Мантуров.

Создаваемый Консорциум планирует заключить соглашение с Минпромторгом России на предмет формирования технических требований к производимым изделиям, к условиям их сертификации. Производимые медицинские приборы будут вноситься в реестр российского радиоэлектронного оборудования в целях предоставления этой продукции дополнительных преференций после ее выхода на рынок.