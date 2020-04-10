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Инвестиции (проекты)

В завод крупнопанельного домостроения в Уфе вложат 2,1 млрд рублей

В завод крупнопанельного домостроения в Уфе вложат 2,1 млрд рублей

10 апреля 2020, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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В Уфе появится завод крупнопанельного домостроения, его мощность составит 160 тысяч квадратных метров жилья в год. Сумма инвестиций в строительство предприятия составит 2,1 млрд рублей. Проект накануне представил правительству РБ директор Уфимского домостроительного комбината Андрей Пестрецов.

Разрешение на строительство уже получено. Предполагается, что новый завод даст 180 рабочих мест.

Власти республики одобрили для инвестора льготы по налогам и возмещение части затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

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