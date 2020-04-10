Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в кратчайшие сроки построили линию электропередачи для обеспечения электроснабжением пропускного пункта и оперативного полевого штаба, развернутого у границы сел Заокское и Коростово Рязанского района.

В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией на территории этих населенных пунктов выполняется комплекс ограничительных мероприятий, определенный постановлением Правительства Рязанской области и направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Оперативный полевой штаб сформирован для контроля над ситуацией, обеспечения безопасности населения региона, а также в целях отработки обращений жителей этих сел и создания для них комфортных бытовых условий.

Всего около 4х часов потребовалось энергетикам на строительство 300 метров линии электропередачи. Во время проведения работ временное подключение штаба обеспечивалось от автономного источника электроснабжения. Также энергетики предоставили световую башню для дополнительного освещения в ночное время. В проведении работ было задействовано 5 единиц техники, 10 специалистов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго». Работы велись во взаимодействии с администрацией Рязанского района и ГУ МЧС России по Рязанской области.