ИНТЕРФАКС - Госкомпаниям направлены правительственные директивы о неприменении в 2020 году штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими обязательств по контрактам из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель руководителя департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Дмитрий Готовцев в ходе вебинара по вопросам исполнения госконтрактов, организованного ТПП РФ.

"Директивы уже направлены госкомпаниям", - сказал Готовцев.

Сами директивы предусматривают запрет штрафных санкций при "вирусном" форс-мажоре при исполнении поставщиками контрактов, а также возможность изменения в 2020 году срока исполнения контрактов и их цены, если такая необходимость обусловлена распространением коронавирусной инфекции.

Согласно этим директивам, госкомпании в течение 10 дней после их получения должны провести заседания советов директоров, на которых должен быть рассмотрен вопрос (представители государства в этих советах директоров должны голосовать "за") о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в правительстве рассматривается проект других директив для госкомпаний. Они предусматривают введение авансирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере не менее 30% от стоимости контракта, а также усиление контроля за соблюдением сроков оплаты по контрактам с субъектами МСП.

При этом в проекте правительственных директив оговаривается, что госкомпании должны обеспечить распространение соответствующих решений (об авансировании и об усилении контроля) на свои дочерние и зависимые компании.

Как сообщалось, в марте-апреле были приняты поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые, в частности, позволяют заказчикам не требовать в 2020 году от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения госконтрактов, а также изменять из-за пандемии коронавируса цены госконтрактов, сроки их исполнения. Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии соответствующего решения высшего органа исполнительной власти.