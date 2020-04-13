АО «ЦПТИ» (Центральный проектно-технологический институт, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») подписало государственный контракт с Федеральным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Ранее в марте 2020 года распоряжением Правительства РФ АО «ЦПТИ» было назначено генеральным проектировщиком ЦКП «СКИФ».

По своим характеристикам будущая уникальная научная установка класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» относится к источникам синхротронного излучения последнего поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. По своим расчётным пользовательским параметрам ускорительный комплекс, являющийся сердцем ЦКП «СКИФ», не имеет аналогов в мире. Планируется, что на экспериментальных станциях «СКИФа» будут проводиться инновационные исследования в области физики, химии, геологии, биологии и медицины.

По условиям госконтракта генпроектировщик АО «ЦПТИ» выполнит проектные работы в объеме стадии «Проектная документация», включая необходимые комплексные инженерные изыскания по объекту «ЦКП «СКИФ» (геодезические, геофизические, экологические и прочие). ЦПТИ подготовит документацию по инженерным изысканиям, проектно-сметную документацию для организации проведения Государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Также АО «ЦПТИ» осуществит получение положительного заключения Главгосэкспертизы на разработанную документацию.

Создание ЦКП «СКИФ» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) ведется в рамках национального проекта «Наука» под руководством Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно нацпроекту синхротрон и сопутствующую инфраструктуру планируется создать до конца 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Одним из резидентов центра «СКИФ» станет ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где разрабатывается и проходит испытания вакцина против нового коронавируса.

«Научный центр «Вектор» сможет проводить ряд биологических исследований уже в 2024 году – на двух из шести экспериментальных станций первой очереди. В 2025 году в контуре «СКИФа» запланировано открытие специализированной станции, находящейся в отдельном корпусе и оборудованной для полноценной исследовательской деятельности «Вектора». Здание со всеми системами биологической защиты и безопасности спроектирует в числе прочих объектов АО «ЦПТИ», – отметил директор Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова» Сибирского отделения Российской академии наук академик РАН Валерий Бухтияров.

При этом строительство новой лаборатории для ГНЦ «Вектор» может быть ускорено. Это позволило бы реализовать обширную программу исследований, включая разработку новых высокоэффективных вакцин, антибактериальных и антивирусных препаратов. Институтом катализа СО РАН (застройщик центра «СКИФ») прорабатывается предложение о создании специализированной экспериментальной станции в рамках первой очереди объектов «СКИФ» и вводе ее в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Основные проектные и изыскательские работы генпроектировщик АО «ЦПТИ» выполнит в 2020 году.

«Центр коллективного пользования «СКИФ» – уникальный технически сложный объект использования атомной энергии. Мы приступили к реализации этого масштабного федерального проекта, которого ждет научный мир. Объект будет проектироваться с применением передовых технологий, в том числе цифрового информационного моделирования», – отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов.

Для справки:

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», г. Москва) – интегрированная компания, консолидирующая проектно-конструкторские подразделения предприятий Топливной компании ТВЭЛ. Основные направления деятельности: комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов, комплексные инженерные изыскания и обследования; разработка концепций и проектов вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов; конструирование, изготовление нестандартизированного технологического оборудования для атомной отрасли.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Источник: Департамент коммуникаций АО ТВЭЛ»