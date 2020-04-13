Энергетики «Россети Центр Тверьэнерго» ввели в работу воздушную линию (ВЛ) 110 кВ «Редкино-Безбородово-1», пострадавшую от прохождения штормового ветра в Конаковском районе Тверской области. Аварийно-восстановительные работы проводились в период с 4 по 6 апреля.

В связи с тем, что стальная конструкция расположена в труднопроходимой торфяной болотистой местности энергетики тверского филиала «Россети Центр» разработали специальное проектное решение. Для его реализации транспортировка высокопроходимой техники к месту производства работ осуществлялась специализированными низкорамными тралами посредством буксировки в сопровождении представителей регионального ГУ МЧС России. Также из-за невозможности проезда бригадных автомобилей доставка персонала выполнялась гусенично-транспортными средствами (ГТС).

Старый поврежденный энергообъект был демонтирован, после чего на месте технологического нарушения энергетиками была собрана и установлена новая опора 110 кВ с монтажом дополнительного узла, препятствующего опрокидыванию в заболоченной местности.

Работы велись круглосуточно с применением световых башен, бульдозерной и вездеходной техники. Всего в восстановительном мероприятии было задействовано 18 человек персонала, 2 бульдозера, автогидроподъемник (АГП), бурильно-крановая машина, автокран грузоподъемностью 25 тонн и ГТС.

Также для организации скорейшего восстановления поврежденного участка содействие энергетикам было оказано филиалом «Россети ФСК ЕЭС» – Валдайское ПМЭС, привлекшим к работам АГП с высококвалифицированным экипажем.

Повреждение металлической конструкции никак не повлияло на электроснабжение потребителей, которые в период проведения работ были запитаны по резервной схеме. В настоящий момент линия находится под напряжением, электросетевой комплекс в муниципалитете функционирует без технологических сбоев.

«Отрезок воздушной линии, на котором упала опора ЛЭП, является стратегически важным для Конаковского района, поскольку он обеспечивает транзит электроэнергии в Московскую область и к подстанциям, от которых запитаны железнодорожные узлы, обеспечивающие движение поездов «Сапсан» на участке «Тверь-Конаково», - комментирует первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин. -Оперативные и слаженные действия сотрудников «Россети Центр», «Россети ФСК ЕЭС» и регионального ГУ МЧС позволили в кратчайшие сроки восстановить поврежденный участок ВЛ 110 кВ в осложненных условиях при действующем в регионе штормовом предупреждении и в конечном итоге - не допустить развития системной аварии».