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За рубежом

Интернет-кабель Индия-Италия от Google пройдет через Израиль

Интернет-кабель Индия-Италия от Google пройдет через Израиль

13 апреля 2020, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Google, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Корпорация Google, совместно с итальянским оператором связи Telecom Italia и оманским оператором Omantel, планирует прокладку нового интернет-кабеля Индия-Италия, который пройдет через территорию Израиля, сообщает специализированный блог Open Cables.

Кабель, по политическим соображениям разделенный формально на две части (Индия-Иордания и Иордания-Италия), призван снизить зависимость интернет-сообщения между Европой и Азией от Египта, через который проходят 15 кабелей и почти треть глобального интернет-траффика.

Согласно плану, кабель начнется в Генуе, откуда, через территорию Сицилии, будет проложен подводный кабель до Израиля, и через израильскую территорию – в иорданскую Акабу. Параллельно вторая часть кабеля будет протянута из Индии через Оман и Саудовскую Аравию в Акабу.

Стоимость проекта – 400 миллионов долларов, его завершение планируется в 2022 году. Израиль не является целевым клиентом при прокладке данного кабеля, однако израильские операторы смогут при желании получить доступ к нему.

На текущий момент Израиль подключен к миру тремя интернет-кабелями – Med-Nautilus, "Безек Бейнлеуми" и Tamares Telecom. Первому из них уже 30 лет, двум остальным скоро будет 10 лет. Прокладка через территорию Израиля нового кабеля с использованием последних технологий и с высокой пропускной способностью, позволит обеспечить надежную интернет-связь с миром на ближайшие 30 лет, отмечает журналист The Marker Амитай Зив.

Источник: NEWSru.co.il

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