Итоги Совета директоров РусГидро

9 апреля 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро». В связи с введением в России режима повышенной готовности и предпринимаемыми мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи.



Совет директоров утвердил отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2019 год, включая отчет об исполнении инвестиционной программы и программы комплексной модернизации генерирующих объектов за 2019 год.



По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО «РусГидро» по российским стандартам финансовой отчетности составила 38,7 млрд рублей, что на 5% выше предыдущего года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль* выросла до 44,2 млрд рублей, или на 3%. Показатель EBITDA – 78,2 млрд рублей.



В 2019 году в результате реализации Программы комплексной модернизации ГЭС установленная мощность увеличилась на 62,5 МВт.



Фактическая выработка электрической энергии в 2019 году составила 102,3% от плана. Рост обусловлен высокими показателями выработки электроэнергии ГЭС в результате эффективного планирования водно-энергетических режимов в условиях сниженной водности в 1 полугодии 2019 года и повышенной водности в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада во второй половине 2019 года и ГЭС Дальнего Востока в течение года. Четыре станции ПАО «РусГидро» – Бурейская, Воткинская, Камская ГЭС и Кубанская ГАЭС – по итогам 2019 года установили исторические рекорды годовой выработки электроэнергии.



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Совет директоров утвердил отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро за 2019 год, в том числе консолидированной инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек.



По итогам 2019 года показатель EBITDA Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составил 97,5 млрд рублей, чистая прибыль – 643 млн рублей, скорректированная чистая прибыль*** – 51,6 млрд рублей.



В 2019 году Группа ввела в эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской области (320 МВт), самую мощную гидроэлектростанцию, строительство которой начато в постсоветский период; крупнейшую в Северной Осетии Зарамагскую ГЭС-1 (346 МВт); Сахалинскую ГРЭС-2 мощностью 120 МВт в Хабаровском крае и важнейшие объекты схемы выдачи мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение строительства которой запланировано на 2020 год. В Якутии завершено строительство современной водогрейной котельной мощностью 300 Гкал/ч, которая повышает надежность теплоснабжения Якутска и частично замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС.



Осуществлено технологическое присоединение около 20,5 тыс. потребителей электроэнергии суммарной заявленной мощностью 773 МВт, в том числе 435 крупных, среди наиболее значимых - плавучая атомная тепловая станция в Чукотском АО, муниципальное бюджетное учреждение Анивский «ОКС» в Сахалинской области, компрессорная станция «Зейская» ПАО «Газпром», вторая очередь золото-извлекательной фабрики и карьер на месторождении «Албын» в Амурской области.



В результате реализации мероприятий по оптимизации издержек в 2017-2019 гг. обеспечено сокращение операционных расходов в сумме 22,6 млрд руб., что составляет 164,3% от плана, в том числе в рамках оптимизации административно-управленческих расходов – 2,2 млрд руб.



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Совет директоров утвердил Техническую политику Группы РусГидро.



Документ вынесен на повторное рассмотрение Совета директоров после включения в него дополнительных целевых ориентиров по надежности, эффективности и безопасности.



Техническая политика направлена на решение базовых задач Группы РусГидро: развитие энергетической инфраструктуры, обеспечение надежности и безопасности за счет обновления производственных объектов и их эффективной эксплуатации, развитие энергетики Дальнего Востока, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, а также выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.



Документ учитывает приоритетные направления технологического развития, актуальные изменения нормативно-правовой базы электроэнергетики, содержит обязательные, перспективные и запрещенные к применению технические решения. Применение единых технологий и технических решений позволит обеспечить плановое изменение производственных объектов в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро.



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Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31 декабря 2019 года.



В настоящее время РусГидро завершает в макрорегионе строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершило проектирование и технико-ценовой аудит первого этапа инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино».