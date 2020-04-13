На Сахалине возведут культурный комплекс за 21 млрд рублей

В Сахалинской области построят гигантский культурный центр за 21,2 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона, с которым ознакомилась «Стройгазета».

Согласно документу, с инициативой строительства комплекса в Южно-Сахалинске выступил инвестор – компания «Тридцатая концессионная компания» (на 100% принадлежит группе ВИС). Если других претендентов до 12 мая не появится, соглашение будет подписано с этой компанией. В дальнейшем расходы инвестора будут полностью покрыты из бюджета области..

В документе отмечается, что строительство комплекса состоится в рамках нацпроекта «Культура». В здании будут филиалы Мариинского и Александринского театров. Центр должен сохранить региональную самобытность и национальную идентичность, но при этом укрепить единство российского общества и даже повысить благосостояние населения.

Согласно проекту, в здании на территории бывшего «Дома офицеров» появятся три зала: на 1250, 300 и 250 мест. В постановлении указаны максимальные размеры сооружения – не более 37 тыс. кв. метров с парковкой не более чем на 350 автомобилей. Всего в городе проживает 200 тыс. человек.

Справочно:

Нацпроект «Культура» рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей. Всего нацпроект предусматривает строительство 39 региональных центров культурного развития по типовым проектам в городах с населением до 300 тыс. жителей.