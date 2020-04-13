На строящейся понизительной насосной станции на тепломагистрали № 3 Благовещенской ТЭЦ установили три современных насоса с электродвигателями, имеющими частотное регулирование. Филиал «Амурская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжает строительство важного объекта теплоснабжения в Благовещенске.



Общая производительность насосной станции составит 4900 куб.м/ч. На объекте будет смонтирована автоматическая система управления технологическим процессом, которая позволит управлять оборудованием насосной станции дистанционно. На данный момент специалисты устанавливают электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы, проводят настройку оборудования. Все работы на станции ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.



Новый объект, который возводят на обратном трубопроводе тепловой «ветки» № 3 Центрального района, увеличит пропускную способность существующей тепломагистрали и обеспечит необходимое давление теплоносителя у концевых потребителей в юго-восточной части Благовещенска. Ввод в эксплуатацию намечен на начало отопительного периода 2020-2021 гг. Всего на реализацию этого инвестиционного проекта Амурская генерация направит около 200 млн рублей.

«Станция будет работать на магистрали №3, но, несмотря на свое территориальное расположение, позволит улучшить гидравлический режим в районе улиц Пушкина – Лазо, Октябрьская – Чайковского. Таким образом, ПНС обеспечит необходимый перепад давления конечных потребителей тепломагистрали, - рассказал заместитель директора филиала «Амурская генерация» Олег Некрасов. - Последние годы в этом районе Благовещенска сложилась напряженная ситуация из-за активной застройки. Ввод станции даст толчок застройщикам района и улучшит качество теплоснабжения потребителей».

Напомним, строительство понизительных насосных станций ведется в рамках инвестиционной программы филиала «Амурская генерация» согласно Схемы теплоснабжения города Благовещенска до 2030 года. Всего для развития инфраструктуры в Благовещенске необходимо построить 5 таких понизительных насосных станций.