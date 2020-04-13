В 2020 году «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») выполнят ремонт более 3579 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 1982 трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В планах – расчистка более 3604 гектаров просек трасс линий электропередачи 6-110 кВ.

Энергетики «Россети Ленэнерго» также проведут плановое техническое обслуживание имеющихся резервных источников энергоснабжения, будет выполнена программа дополнительного оснащения резервными источниками снабжения электроэнергией территорий, где выявлена потребность в резервировании электроснабжения потребителей. Кроме того, будет продолжена практика усиленной отработки практических навыков взаимодействия персонала при ликвидации технологических нарушений.

«К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком», – отмечает глава «Россетей» Павел Ливинский.

Ежегодная реализация ремонтной программы – основа для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы позволят значительно сократить количество технологических нарушений на сетях и скорость их устранения.