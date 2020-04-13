ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведет строительство новой и капремонт действующей электросетевой инфраструктуры в Архангельском районе Башкирии.

Так, одним из центров строительства новой инфраструктуры стала деревня Абзаново. За последние годы компания построила здесь 1 км ВЛ 10 кВ, более 4 км ВЛ 0,4 кВ, поставила под напряжение две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ по 160 кВА и одну 250 кВА. Строительство сетевой инфраструктуры связано с тем, что администрация Архангельского района выделила здесь примерно 350 новых земельных участков. Половину из них раздали местным жителям, другую половину выкупили уфимцы и стерлитамаковцы. Дело в том, что деревня расположена в уникальном уголке природы – туристической достопримечательности Башкирии - реке Инзер, в окружении горных, лесных массивов и небольших лесных полянок. Поблизости еще одна туристическая достопримечательность – водопад Зеркальный. Все это привело к тому, что Абзаново стало популярным у горожан местом для постоянного или сезонного проживания.

Помимо этого, ООО «Башкирэнерго» в Архангельском районе в 2020 году запланировало работы по капитальному ремонту сетевого хозяйства. Капремонт ВЛ 10 кВ будет проведен в населенных пунктах Красный Зилим и Валентиновка, капремонт ВЛ 0,4 кВ – в Орловке, Тавакачево и поселке Максим Горький. Капремонт 10 ТП 10/0,4 кВ запланирован в населенных пунктах Архангельское, Басиновка, Бакалдино и Абзаново. В первую неделю апреля в Абзаново энергетики капитально отремонтировали ТП на 100 кВА.

На снимке: капремонт ТП 10/0,4 кВ в д. Абзаново Архангельского района.