Открытый курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС открыт для всех желающих. В него помимо прочего вошли материалы для обучения руководителей и специалистов органов государственной власти стран-членов ЕАЭС, разработанные Центром компетенций цифровой трансформации ЕАЭС Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Курс создан на основе материалов, разработанных Центром подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в 2019 году для обучения госслужащих по образовательным программам повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и «Руководитель цифровой трансформации».

«В условиях режима самоизоляции важна доступность образовательных продуктов для широкой аудитории. Чтобы уверенно чувствовать себя в цифровой среде, недостаточно научиться работать с конкретной платформой: важно получить представление о том, что такое данные, как работают современные сервисы, какие законы регулируют цифровую среду, ― цитирует ИА Regnum заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. ― Такая необходимость существовала и ранее, однако сегодня актуальность знаний о том, что такое цифровая трансформация, стала очевидной для всех граждан. В этих условиях мы приняли совместное решение открыть лучшие материалы, которые в прошлом году были созданы в рамках программы «Цифровая экономика» для государственных и муниципальных служащих. Для нас важно, чтобы граждане видели, как именно и чему мы обучаем госслужащих и что эти знания полезны для всех граждан Российской Федерации».

Курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» размещен в открытом доступе и состоит из нескольких тематических модулей: цифровая трансформация и цифровая экономика, цифровые технологии и тренды, цифровые платформы, работа с данными, компетенции в эпоху цифровой трансформации, проектное и процессное управление, нормативное регулирование в цифровой экономике.

Курс структурирован таким образом, чтобы слушатель мог получить представление о том, как цифровизация меняет привычные процессы в самых разных сферах жизни, в том числе в таких устойчивых к изменениям областях, как государственное управление. Он позволяет слушателям познакомиться с материалами, которые используются в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для госслужащих, в том числе руководителей высшего звена – заместителей министров и заместителей руководителей федеральных агентств.

Видеолекции курса чередуются с тестами для проверки усвоенного материала, а также содержат дополнительные материалы для углубленного изучения, иллюстрации и инфографику.

Как уже было сказано выше, в онлайн-курс вошли материалы просветительских программ для обучения руководителей и специалистов органов государственной власти стран-членов ЕАЭС по технологиям и механизмам цифровой трансформации, разработанные Центром компетенций цифровой трансформации ЕАЭС Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации при поддержке Минкомсвязи России, а также при участии Центра подготовки руководителей цифровой трансформации (ВШГУ РАНХиГС) и АНО «Инфокультура».