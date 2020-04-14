Специалисты филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполняют строительно-монтажные работы по подключению к сетям строящейся школы в г. Невьянск по ул. Дзержинского, 3а.

В рамках своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили одну двухтрансформаторную комплектную подстанцию в блочном исполнении 6/0,4 кВ, оснащенную трансформаторами общей мощностью 2,0 МВА. В апреле специалисты энергокомпании приступили к работам по реконструкции воздушных линий электропередачи 6 кВ протяженностью 1,24 км и прокладке новых кабельных линий протяженностью 1 км. Эти и другие мероприятия позволят обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности.

Новая общеобразовательная школа на 1000 мест станет самой крупной в Невьянском городском округе. Её площадь составит более 18 тыс. кв. м, она рассчитана на 40 учебных классов. С открытием данной школы дети в г. Невьянске будут учиться в одну смену – пока все пять школ города работают в двусменном режиме.

Для проведения работ в стесненных условиях плотной застройки энергетикам потребуется введение режима временного ограничения электроснабжения потребителей. Так 15 апреля с 16:00 до 20:00 будет отсутствовать электроэнергия у потребителей в г. Невьянске в части домов по улицам Ясная, Родниковая, Задорожная, Березовая, Западная, Южная, Мартьянова, Мичурина, Долгих, а также в с. Шурала и пос. Вересковый.

Энергетики «Россети Урал» просят жителей города с пониманием отнестись к плановым отключениям энергоснабжения, без которых проведение данных работ технологически невозможно. Графики работ в обязательном порядке проходят согласование с Администрацией Невьянского городского округа. Специалисты энергокомпании задействуют значительное количество сил и технических средств, чтобы выполнить работы в максимально сжатые сроки.

Для обеспечения безопасных условий работы в условиях угрозы распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 весь персонал «Россети Урал» обеспечен необходимыми средствами защиты, дезинфекции и профилактики.

Получить достоверную и оперативную информацию о ходе выполнения работ потребители могут по телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2501-220 (звонок круглосуточно, бесплатно), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.