Иннопром запустит онлайн-площадку для общения бизнеса и властей

Международная промышленная выставка "Иннопром" запускает онлайн-проект для обсуждения вопросов промышленности, сообщил департамент информполитики Свердловской области.

"Новый интернет-проект INNOPROM ONLINE от организаторов главной промышленной выставки страны "Иннопром" стартует 15 апреля. Он предполагает проведение каждую среду дистанционного обсуждения в режиме реального времени актуальных вызовов, вставших перед промышленностью", - говорится в сообщении.

В число экспертов войдут руководители российских и международных компаний, представители власти - как региональной, так и федеральной.

В первой сессии, тема которой озаглавлена как "Производственный персонал: из офлайна в онлайн или...?", примут участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, директор по персоналу корпорации ГК "Росатом" Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и соцответственности "Русской медной компании" Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО "Соллерс" Елена Семёнова, директор по организационному развитию и персоналу Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Оксана Назарова.

"Одномоментно мы оказались в реальности, когда с нашим главным событием нужно перейти в цифру прямо сейчас. (. . .) Сейчас "Иннопром онлайн" придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию - объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресурсы самым эффективным образом, будучи вооруженными информацией из первых уст ключевых экспертов-спикеров", - написала на своей странице в инстаграме министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ принял решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром" на июль 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19 в мире. Страной-партнером выставки должна была стать Италия.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2019 году в "Иннопроме" приняли участие экспоненты, делегаты, почетные гости и представители бизнеса из 90 стран мира. Выставка привлекла более 43 тыс. посетителей.