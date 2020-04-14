Пока в мире бушует эпидемия COVID-19, экономики и промышленности многих стран переживают кризисное время. В России, до сих пор тяжело переживающей события 2008 года, специалисты кабельного рынка тратят огромные усилия просто для того чтобы вернуться в привычный ритм работы. Однако, внешние факторы и неопределенное будущее оказывают негативное влияние уже сейчас. Подобные условия являются плодородной почвой для нового роста недобросовестных участников рынка. Экономия становится необходимостью, срочная прибыль целью.

Поддержку производителям фальсификата оказывают многочисленные сертификационные органы и испытательные центры, предлагающие сомнительные услуги, с точки зрения закона, но выгодные для черного рынка с точки зрения, что все их документы являются покупной фикцией. Однако, борьба отраслевых ассоциаций и объединений уже нанесла ощутимый урон для их деятельности в России. Следствием этого стал новый тренд - испытания продукции за рубежом.

В нашей новой статье "Испытания по-казахски" мы рассказываем об одном ярком представителе испытательных организаций новой волны. ИЦ Астанинский филиал АО "НаЦЭкС" - расположенный в городе Нур-Султан, Республики Казахстан и не имеющий представительств на территории РФ оказался ответственен за 20% выданных сертификатов для кабельных производителей в 2019 году. Кто они и почему к ним обращаются производители и сертификационные органы? Почему с ними выгодно и удобно работать?

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