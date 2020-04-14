Через два года в Волхове Ленинградской области планируют открыть ледовую арену, сообщает RosTender.info.

Правительство области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства спортивного комплекса. Стоимость его возведения оценивается в 265,7 млн рублей. Под строительство отвели участок на улице Державина.

Ледовая арена площадью 7 тыс. кв. метров будет состоять из двух секций, в одной разместится хоккейное поле, во второй, двухэтажной, - вспомогательные помещения. В последней будут находиться раздевалки для команд с душевыми, буфет, санузлы и фитнес-зал. Согласно требованиям заказчика, объект должен быть введен в строй в августе 2022 года.

Предложения от участников тендера принимают до 22 апреля, 23 апреля конкурсная комиссия определит победителя.