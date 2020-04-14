Мы ставим перед собой простые задачи
14 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНСТРОЙ, ВЕБИНАРЫ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Уважаемые коллеги!
Многие из Вас сейчас находятся в режиме самоизоляции. Это крайне эффективное время, чтобы заняться анализом и планированием на будущее. Минстрой России предлагает всем желающим принять участие в серии вебинаров, посвященных реализации проектов по созданию комфортной городской среды.
С уважением,
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.Б. Егоров
Нарушения и недостатки при реализациифедерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
15 апреля 2020 года в 10.00
В ходе вебинара будет проведен обзор недостатков и нарушений, выявленных в ходе мониторинга реализациимуниципальных (государственных) программ по формированию современной городской среды.
Вопросы по вебинару можно заранее направить на почту: pdwebinar@pdminstroy.ru
Модератор:
Данилов Павел Владимирович, руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»
Участники:
Гофман Татьяна Валерьевна, начальник отдела мониторинга и анализа реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Калинина Светлана Викторовна, член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда»
Уважаемые коллеги! Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке https://events.webinar.ru/3173891/4108230 до 20:00 14 апреля 2020. При прохождении регистрации обязательно указывать регион и должность. Лица, не указавшие должность и регион, к участию допущены не будут.
Запись вебинара будет доступна на сайте www.gorodsreda.ru
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