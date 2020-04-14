На Балаковской атомной станции внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР). Она разработана специально с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий атомной отрасли. В новом программном продукте поддерживается вся стратегия ремонтной кампании атомной станции, разработаны рабочие пакеты сценариев планово-предупредительных ремонтов с учетом всех нюансов – от календарных графиков замены крупногабаритного оборудования до организации допуска персонала АЭС и подрядных организаций, участвующего в ремонтах.

На Балаковской АЭС с использованием АСУ ТОиРпроведено уже шесть ремонтов. В каждый планово-предупредительный ремонт в системе сопровождается около 20 тысяч единиц оборудования. В АСУ ТОиР зарегистрировано более полутора тысячпользователей, в том числе и Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт». Автоматизированная системапозволяет скоординировать действия всех участников ремонтных операций, вести учет выполнения модернизации, использованных материалов и запасных частей, а также сформировать комплект отчетной документации после завершения ремонта.