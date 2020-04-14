10 апреля 2020 г. энергоблок №1 Смоленской АЭС был включен в сеть после проведения планового текущего ремонта.

«Благодаря слаженной работе коллектива и грамотной организации всех процессов ремонт удалось завершить с опережением графика почти на двое суток, - отметил и.о.главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда. - В рамках ремонта были выполнены плановые работы на турбинной и реакторной установках, а также на оборудовании других цехов. Был проведён контроль лопаток турбины, испытание предохранительных устройств и работы по обслуживанию систем управления и защиты реактора».

Сокращение срока ремонта позволило дополнительно выработать порядка 37 млн. кВтч, что является положительным вкладом в выполнение государственного задания по выработке электроэнергии концерном «Росэнергоатом».

По состоянию на 13 апреля на Смоленской АЭС в работе находится три энергоблока, общая мощность составляет 2825 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 13 дней апреля составила 597 млн. кВтч. Всего с начала года выработано более 5,7 млрд. кВтч, сверх плана – 141 млн.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.