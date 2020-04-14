СПб ГБУ «Ленсвет» разрабатывает проект реконструкции освещения квартала, расположенного между улицей Седова, Ивановской улицей, Ивановско-Щемиловским садом, Варфоломеевской улицей. На территории жилого массива проживает 2 тысячи жителей.

Проект должен обеспечивать соответствие современной системы освещения светотехническим и электротехническим нормам, рациональное потребление энергоресурсов, безопасную и удобную эксплуатацию оборудования.

Опоры освещения высотой более 6 метров должны иметь свободный доступ для подъезда автоподъемника. При разработке проекта допустимо использовать складные 8-метровые опоры, которые позволят обслуживать светильники без применения спецтехники. Между опорами освещения на детских игровых зонах, на спортивных площадках кабель должен прокладываться только траншейным методом.

Разработка проекта должна быть завершена в июле 2020 года.