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Инвестиции (проекты)

На примыкающих к Ивановско-Щемиловскому саду дворовых территориях предполагается установка нового освещения

На примыкающих к Ивановско-Щемиловскому саду дворовых территориях предполагается установка нового освещения

14 апреля 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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СПб ГБУ «Ленсвет» разрабатывает проект реконструкции освещения квартала, расположенного между улицей Седова, Ивановской улицей, Ивановско-Щемиловским садом, Варфоломеевской улицей. На территории жилого массива проживает 2 тысячи жителей.

Проект должен обеспечивать соответствие современной системы освещения светотехническим и электротехническим нормам, рациональное потребление энергоресурсов, безопасную и удобную эксплуатацию оборудования.

Опоры освещения высотой более 6 метров должны иметь свободный доступ для подъезда автоподъемника. При разработке проекта допустимо использовать складные 8-метровые опоры, которые позволят обслуживать светильники без применения спецтехники. Между опорами освещения на детских игровых зонах, на спортивных площадках кабель должен прокладываться только траншейным методом.

Разработка проекта должна быть завершена в июле 2020 года.

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Компания: Ленсвет

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