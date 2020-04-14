Проект по внедрению цифрового решения Data Hive, разработанное энергопровайдером SVCE совместно с технологической компанией UtilityAPI, стартовал в Калифорнии. Новое решение позволяет клиентам SVCE полностью перейти на обмен данными онлайн, сообщило издание Green Tech Media.

"Data Hive обеспечивает прозрачность и высокую скорость процессов, что позволяет нам строить доверительные отношения с клиентами и реализовать энергетические проекты быстрее и эффективнее. Возможность беспрепятственного обмена данными имеет решающее значение для успешного развития энергетического сектора", - сказал генеральный директор UtilityAPI Дэвин Хэмптон.

Получив доступ к платформе Data Hive, клиенты энергетических компаний могут обеспечить доступ к показаниям своих "умных" счетчиков всего несколькими щелчками мыши. По решению пользователя, энергопровайдер может проанализировать полный массив исторических данных клиента или текущие показания за последние 15 минут. Среди ключевых направлений анализа такие задачи, как аудит энергоэффективности и расчет стоимости солнечных батарей и аккумуляторов.

Доступ к Data Hive получили более 270 тыс. частных и корпоративных клиентов SVCE.