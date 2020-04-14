Более пяти тысяч объектов автоматизации «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго»), в том числе цифровые источники питания, находятся в зоне повышенного киберконтроля. Меры по безопасности усилены на период карантинных мероприятий в Санкт-Петербурге и Ленобласти и максимального перевода непроизводственного персонала компании на удаленную работу.

С начала года специалисты по информационной безопасности «Россети Ленэнерго» предотвратили более 384 компьютерных инцидентов и заблокировали 384 активности вредоносного программного обеспечения. При этом ежедневно комплексной системой обрабатывается более 200 тысяч угрожающих событий.

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» разработаны курсы по кибербезопасности для сотрудников, включающие в себя изучение видов угроз, инструментов мониторинга защищенности электросети и выявления на ранней стадии кибератак.