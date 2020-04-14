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Модернизация

"Россети Янтарь" ведут подготовку электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

Россети Янтарь ведут подготовку электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

14 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду начинается задолго до прихода осени. Фактически она ведется в течение всего года. В 2020 году «Россети Янтарь» выполнят ремонт 3 618 километров линий электропередачи всех классов напряжения, 366 трансформаторных подстанций и 200 коммутационных аппаратов. До осени энергетики расчистят более 430 гектаров трасс линий электропередач от деревьев и кустарников, угрожающих проводам.

Большая часть мероприятий проводится хозяйственным способом, то есть собственными силами «Россети Янтарь». Все материально-технические ресурсы для исполнения ремонтной программы имеются в наличии.

«К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком», – отмечает глава «Россетей» Павел Ливинский.

Ежегодная реализация ремонтной программы – основа для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы позволят значительно сократить количество технологических нарушений на сетях и скорость их устранения.

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