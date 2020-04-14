Британская энергокомпания Scottish and Southern Electricity Networks (SSE) приняла решение о выводе из эксплуатации последних из остававшихся в работе энергоблоков своей угольной ТЭС Fiddler'S Ferry в г. Уоррингтоне (Warrington) в британском графстве Чешир (Cheshire).

Энергоблоки ТЭС Fiddler'S Ferry суммарной мощностью около 1,5 ГВт в последнее время простаивали и оставались последними угольными энергоблоками, эксплуатируемыми компанией SSE. Устаревшая угольная ТЭС, установленная мощность которой составляла 1 995 МВт, была введена в эксплуатацию в 1971 г. В последние годы станция несла значительные финансовые потери, что побудило SSE в марте 2019 г. закрыть первый энергоблок мощностью 485 МВт. Контракт на покупку мощности 3-х остававшихся в работе энергоблоков (два установленной мощностью 485 МВт и один – 506 МВт) закончился в сентябре 2019 г., поскольку энергоблоки ТЭС не были отобраны на государственных аукционах по отбору мощности генерирующих объектов.

Кроме того, была выведена из эксплуатации принадлежащая RWE* угольная ТЭС Aberthaw B, расположенная в британском графстве Уэльс. На электростанции установлено 3 энергоблока мощностью 535 МВт каждый, которые были введены в работу в 1971 г. со сроком эксплуатации до 2021 г. Однако ТЭС была выведена из эксплуатации в декабре 2019 г., несмотря на то, что у станции были заключены рыночные соглашения на покупку мощности на периоды 2019-2020 гг. и 2020- 2021 гг. Соглашения переданы другим четырем генерирующим объектам, а именно: принадлежащим RWE газовым ТЭС в городах Коузе (Cowes) и Гримсби (Grimsby) мощностью 140 МВт и 22 МВт соответственно, а также принадлежащей EDF3 угольной ТЭС West Burton A мощностью 2 ГВт и газовой ТЭС в г. Питерхед (Peterhead) мощностью 1,2 ГВт, находящейся в собственности SSE.

Британское правительство взяло на себя обязательства по постепенному отказу от угольных электростанций к 2025 г. и планирует достичь целевого показателя по нулевому уровню выбросов углерода к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE) – энергетическая компания в Германии; штаб-квартира компании расположена в городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия).