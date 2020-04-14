Приокское производственно-техническое управление связи (г. Рязань) АО «Связьтранснефть» приступило к строительству сети передачи данных на участке между узлами связи линейных производственно-диспетчерских станций (ЛПДС) «Староликеево» и «Тиньговатово» магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск - Нижний Новгород.

Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения на территориях Нижегородской области и Республики Чувашия.

Сеть связи охватит более 260 км трассы магистрального трубопровода. Из них 160 км - территория обслуживания АО «Транснефть – Верхняя Волга» и 100 км - АО «Транснефть – Прикамье». В сеть войдут четыре узла связи и 20 контрольных пунктов управления на линейной части трубопровода.

Предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по установке оборудования сети передачи данных, а также модернизировать оборудование системы электропитания.

Реализация проекта значительно увеличит общую пропускную способность линии связи, обеспечит высокую надежность и качество предоставляемых услуг связи на производственных площадках и объектах линейной части магистрального нефтепродуктопровода.

Окончание строительства сети передачи данных планируется в октябре 2020 года.