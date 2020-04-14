RusCable Review #37
14 апреля 2020, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
1. НИК D2 РНК СИГРЭ сообщает о запуске стратегически важных с точки зрения изучения и освещения развития цифровых технологий международных рабочих групп:
Данные рабочие группы создают информационную основу для создания новых приложений для сфер деятельности всех 16 исследовательских комитетов СИГРЭ, поэтому к участию приглашаются специалисты всех заинтересованных комитетов.
Основные направления работы РГ D2.52:
Область исследования РГ D2.53 охватывает:
С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в РГ, можно ознакомиться по ссылке.
2. Количество членов РГ от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, плюс 1 эксперт – представитель молодежной аудитории специалистов.
3. С контактными данными представителей РНК СИГРЭ в соответствующих ИК, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
4. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, которым представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC D2 Chairperson: Olga Sinenko, olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru
SC D2 Secretary: Joël Nouard, joel.nouard@rte-france.com
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