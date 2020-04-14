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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новых международных рабочих группах D2.52 и D2.53

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новых международных рабочих группах D2.52 и D2.53

14 апреля 2020, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 

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1. НИК D2 РНК СИГРЭ сообщает о запуске стратегически важных с точки зрения изучения и освещения развития цифровых технологий международных рабочих групп:

Данные рабочие группы создают информационную основу для создания новых приложений для сфер деятельности всех 16 исследовательских комитетов СИГРЭ, поэтому к участию приглашаются специалисты всех заинтересованных комитетов.

Основные направления работы РГ D2.52:

  • Исследование и анализ текущего состояния развития различных технологических направлений AI, таких как системы с глубоким обучением, технологии обработки естественного языка, компьютерное зрение и т. д.
  • Исследования в области гетерогенных вычислительных платформ, управление данными и образцами, обучение модели и оценка ее производительности, интеграция приложений и т. д.
  • Базовый дизайн различных технологических направлений AI в энергетике.

Область исследования РГ D2.53 охватывает:

  • Изучение общей архитектуры IoT в энергосистеме.
  • Edge&Cloud модели совместных вычислений для IoT.
  • Информационная модель для IoT.
  • Вопросы кибербезопасности в IoT.

С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в РГ, можно ознакомиться по ссылке.

2. Количество членов РГ от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, плюс 1 эксперт – представитель молодежной аудитории специалистов.

3. С контактными данными представителей РНК СИГРЭ в соответствующих ИК, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

4. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, которым представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC D2 Chairperson: Olga Sinenko, olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru

SC D2 Secretary: Joël Nouard, joel.nouard@rte-france.com

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