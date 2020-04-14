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Модернизация

"Россети Юг" отремонтировала одну из самых протяженных воздушных линий Волгограда

Россети Юг отремонтировала одну из самых протяженных воздушных линий Волгограда

14 апреля 2020, 12:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты ПАО «Россети Юг» завершили капитальный ремонт одного из ключевых объектов сетевой инфраструктуры Волгограда - воздушной линии 110 кВ от подстанции «Алюминиевая». Протяженность линии - 26 км от северной границы в Тракторозаводском районе до стадиона «Арена» в Центральном и от нее зависит электроснабжение 164 тыс. горожан.

В ходе масштабных работ специалисты энергокомпании отремонтировали провода по всей протяженности линии, заменили 350 фарфоровых изоляторов на стеклянные, что гарантирует отсутствие скрытых внутренних дефектов внутри и стабильные электроизоляционные свойства. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 1,5 га охранных зон. Ремонтные работы, которые проводились без отключения потребителей, повысили энергоэффективность оборудования и надежность электроснабжения волгоградцев в предстоящую летнюю жару и следующий осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемией короновируса, специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» с применением всех мер предосторожности продолжают активно реализовывать годовую ремонтную программу по подготовке энергооборудования к успешному прохождению осенне-зимнего периода.

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Компания: Россети Юг

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