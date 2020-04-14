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Цифровая революция

СИБУР и "Брокезиа": как дополненная реальность помогает во время эпидемии

СИБУР, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, и ее партнер «Брокезиа», ведущая компания в сфере разработки интегрированного программного обеспечения для носимых устройств, в частности, AR-очков, запустили совместный проект по дополненной реальности. Для своих задач СИБУР выбрал решение «B View» для улучшения сопровождения и поддержки производственных процессов с использованием дополненной реальности и инструмента «Удаленный эксперт AR». Сейчас это особенно актуально в связи с непростой эпидемиологической обстановкой и ограничением передвижений.

Александр Леус, руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа:

«Компания «Брокезиа» обладает широкими компетенциями в области виртуальной и дополненной реальности. Несмотря на то, что проект стартовал не так давно, мы уже видим первые положительные результаты: после внедрения «B View» решения мы сократили временные и экономические издержки на наших производственных предприятиях. Более того, мы можем сократить количество командировок для наших внутренних экспертов и внешних консультантов за счет удаленных консультаций. Мы исследуем и другие решения «Брокезии» для модернизации наших производственных процессов и повышения эффективности бизнеса».

Во время сложной эпидемиологической ситуации необходимость очков дополнительной реальности на предприятиях СИБУРа значительно возросла. Регулярные ремонтные работы требуют внешних консультаций, но подрядчики сейчас не могут приехать из-за границы, а в случае приезда им придется 2 недели провести в карантине. Бллагодаря технологиям дополненной реальности все внешние эксперты из Сербии, Италии, Южной Кореи, Бельгии, Франции, а также из разных регионов России на связи дистанционно.

Генеральный директор компании «Брокезиа» Кристиан Сальватори:

«Решение «B View» предусматривает, что руки при работе с AR-оборудованием остаются полностью свободными, что гарантирует удобство работы и безопасность. Но самое главное, оно позволяет объединить техника на рабочем месте и эксперта, который может оказывать удаленную поддержку из любой точки мира. Из-за ограничений, призванных минимизировать распространение эпидемии COVID-19, вся работа должна быть быстро перестроена. Делая ставку на решения типа «B View», мы получаем гарантию непрерывной работы бизнеса и высокий уровень дистанционной технической поддержки. Техник, использующий очки дополненной реальности, имеет постоянный доступ к знаниям как эксперта в определенной области, так и руководствам оператора и всем необходимым инструкциям. «B View» помогает идентифицировать каждую деталь или запчасть и подсказать, как правильно их использовать. Как результат – снижение затрат на командировочные расходы и расходы на обслуживание».

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