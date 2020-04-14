СИБУР, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, и ее партнер «Брокезиа», ведущая компания в сфере разработки интегрированного программного обеспечения для носимых устройств, в частности, AR-очков, запустили совместный проект по дополненной реальности. Для своих задач СИБУР выбрал решение «B View» для улучшения сопровождения и поддержки производственных процессов с использованием дополненной реальности и инструмента «Удаленный эксперт AR». Сейчас это особенно актуально в связи с непростой эпидемиологической обстановкой и ограничением передвижений.

Александр Леус, руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа:

«Компания «Брокезиа» обладает широкими компетенциями в области виртуальной и дополненной реальности. Несмотря на то, что проект стартовал не так давно, мы уже видим первые положительные результаты: после внедрения «B View» решения мы сократили временные и экономические издержки на наших производственных предприятиях. Более того, мы можем сократить количество командировок для наших внутренних экспертов и внешних консультантов за счет удаленных консультаций. Мы исследуем и другие решения «Брокезии» для модернизации наших производственных процессов и повышения эффективности бизнеса».

Во время сложной эпидемиологической ситуации необходимость очков дополнительной реальности на предприятиях СИБУРа значительно возросла. Регулярные ремонтные работы требуют внешних консультаций, но подрядчики сейчас не могут приехать из-за границы, а в случае приезда им придется 2 недели провести в карантине. Бллагодаря технологиям дополненной реальности все внешние эксперты из Сербии, Италии, Южной Кореи, Бельгии, Франции, а также из разных регионов России на связи дистанционно.

Генеральный директор компании «Брокезиа» Кристиан Сальватори: